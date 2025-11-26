Kim Jong-cheol Ditunjuk Sebagai Ketua Perdana Komisi Penyiaran, Media, Telekomunikasi

Photo : YONHAP News

Juru bicara Kantor Kepresidenan, Kang Yu-jung, menyampaikan bahwa Presiden Lee Jae Myung telah menunjuk Kim Jong-cheol, profesor di Sekolah Pascasarjana Hukum Universitas Yonsei, sebagai Ketua pertama Komisi Penyiaran, Media, dan Telekomunikasi.Kim Jong-cheol yang lahir pada 1966, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Khusus Penasihat Konstitusi Nasional di bawah kantor kepresidenan, serta peneliti di Komite Etika Informasi dan Komunikasi.Ia dikenal sebagai pakar kebijakan di bidang regulasi penyiaran dan media, serta legislasi terkait lembaga-lembaga publik.Juru bicara Kang menilai bahwa Kim merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat fungsi publik dan tanggung jawab sosial media penyiaran, sekaligus mereformasi regulasi dan menata kembali kerangka hukum agar dapat beradaptasi dengan lingkungan industri media digital yang baru.Kim, yang ditunjuk sebagai Ketua pertama Komisi Penyiaran, Media, dan Telekomunikasi, akan menjalani proses verifikasi serta uji kelayakan di parlemen sebelum penunjukannya diputuskan secara final.