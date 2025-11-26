Investor Asing Cetak Rekor Jual Bersih di KOSPI pada November 2025

Photo : YONHAP News

Di tengah kemunduran pasar saham Korea Selatan pada bulan November, investor asing telah cetak rekir aksi jual di Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI), sementara investor individu menjadi pembeli aktif.Menurut Bursa Korea pada Minggu (30/11), bulan ini investor asing net sell (jual bersih) sebesar 14,45 triliun won di pasar KOSPI, atau sekitar 10 miliar dolar AS, menjadikannya angka bulanan terbesar dalam sejarah KOSPI.Rekor sebelumnya adalah 12,51 triliun won pada Maret 2020 di awal pandemi COVID-19, ketika ketidakpastian ekonomi global dan kekhawatiran atas pendapatan perusahaan melemahkan sentimen investor.Penurunan pembelian asing bulan ini dikaitkan dengan melemahnya ekspektasi penurunan suku bunga AS pada Desember dan kekhawatiran gelembung AI, yang menyebabkan saham-saham teknologi AS terpuruk dan meredam sentimen investor secara keseluruhan.Sebaliknya, investor individu menyerap sebagian besar penjualan asing bulan ini.Hingga 28 November, net buying (beli bersih) oleh investor individu di pasar KOSPI mencapai 9,287 triliun won, menandai pembelian bersih bulanan tertinggi ketiga dalam sejarah.