Ekspor Korsel Naik 8,4% pada November 2025

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan meningkat lebih dari delapan persen dari tahun sebelumnya pada November 2025 dan mencatat angka tertinggi yang pernah dicapai untuk bulan tersebut.Menurut Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan pada Senin (01/12), pengiriman luar negeri Korea Selatan naik 8,4% bulan lalu menjadi 61,04 miliar dolar AS, dan mencatat rekor tertinggi yang pernah dicapai untuk bulan November.Ini menandai bulan keenam berturut-turut ekspor bulanan memecahkan rekor, melanjutkan tren kenaikan.Ekspor semikonduktor melonjak 38,6% secara tahunan menjadi 17,2 miliar dolar AS, mencatat rekor bulanan baru.Ekspor mobil tumbuh 13,7% menjadi 16,4 miliar dolar AS, meskipun ada tarif dari AS. Pengiriman ke Amerika Serikat (AS) turun 0,2% secara tahunan, sementara ekspor ke China naik sebesar 6,9%.Impor meningkat 1,2% secara tahunan menjadi 51,3 miliar dolar AS, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 9,73 miliar dolar AS.