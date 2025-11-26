Korsel dan AS Akan Bahas Pembentukan Badan Konsultatif Bilateral

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korea Selatan, Park Yoon-joo mengatakan ia berencana mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Amerika Serikat (AS) mengenai pembentukan badan konsultatif bilateral untuk mengimplementasikan lembar fakta bersama yang dirilis kedua negara bulan lalu.Park menyampaikan pernyataan tersebut pada Minggu (30/11) setibanya di Bandara Dulles dekat Washington, D.C., untuk membahas tindak lanjut mengenai perjanjian perdagangan dan keamanan yang dicapai kedua negara.Park mengatakan perjalanannya bertujuan untuk berkonsultasi dengan AS mengenai isu-isu yang diuraikan dalam lembar fakta tersebut dan menjajaki cara-cara untuk mencapai kemajuan.Ketika ditanya apakah Seoul dan Washington akan membentuk badan bersama untuk melaksanakan komitmen tersebut, Park mengatakan opsi tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan.Sementara itu, Park dijadwalkan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Christopher Landau pada Senin (01/12), menandai konsultasi bilateral tingkat tinggi pertama sejak KTT Korea Selatan–AS di Gyeongju pada 29 Oktober dan dirilisnya lembar fakta pada 14 November lalu.