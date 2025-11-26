Otoritas Valas Korsel Mulai Diskusi untuk Perpanjang Swap Mata Uang dengan NPS

Photo : YONHAP News

Otoritas valuta asing Korea Selatan telah memulai diskusi untuk memperpanjang perjanjian swap mata uang mereka dengan Layanan Pensiun Nasional (NPS).Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatn pada Senin (01/12) mengatakan bahwa enam lembaga pemerintah bertemu pada Minggu (30/11) untuk membahas perpanjangan swap yang akan berakhir pada akhir tahun ini.Para peserta termasuk Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian Perdagangan, Industri dan Sumber Daya, Komisi Jasa Keuangan (FSC), Layanan Pengawasan Keuangan (FSS), dan Bank Sentral Korea (BOK).Menurut Kementerian Ekonomi dan Keuangan, lembaga-lembaga tersebut meninjau kondisi struktural di pasar valuta asing dan sepakat untuk segera mengimplementasikan langkah-langkah kebijakan guna menstabilkan pasokan valas.Keenam organisasi tersebut berencana untuk secara rutin memantau konversi mata uang dan aktivitas investasi luar negeri perusahaan ekspor, sambil menjajaki cara untuk menyelaraskan kebijakan dukungan perusahaan dengan langkah-langkah stabilitas pasar valas.FSS juga akan melakukan peninjauan dua bulan hingga Januari terhadap perusahaan keuangan, termasuk perusahaan sekuritas, untuk menilai apakah penjelasan kepada investor dan langkah-langkah perlindungan untuk investasi luar negeri sudah memadai.