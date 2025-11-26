Korea Selatan Menuntut Kanada Cabut Tarif Impor Baja

Photo : YONHAP News

Korea Selatan menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Kanada baru-baru ini yang memberlakukan tarif 25 persen atas produk baja impor.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya pada Senin (01/12) mengatakan bahwa Wakil Menteri Perdagangan Park Jung-sung telah bertemu dengan Alexandra Dostal, seorang asisten wakil menteri senior di Departemen Inovasi, Sains, dan Pengembangan Ekonomi Kanada, yang sedang berkunjung ke Seoul.Selama pertemuan, Park menyoroti kebijakan perlindungan baja Kanada dan meminta kebijakan tersebut segera dicabut.Pekan lalu, Kanada mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif impor produk baja global sebesar 25 persen dan mengurangi kuota tarif atas baja dari 100 persen menjadi 75 persen dari untuk mitra perjanjian perdagangan bebas, termasuk Korea Selatan.Park menekankan bahwa langkah-langkah Kanada dapat melanggar hukum perdagangan, bertentangan dengan sistem perdagangan berbasis aturan yang diwakili oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan bertentangan dengan semangat Kelompok Ottawa yang dipimpin oleh Kanada.Dia juga memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut dapat berdampak serius pada perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi atau berencana berinvestasi di Kanada. Pemerintah Kanada diminta lebih cermat untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merusak potensi kerja sama ekonomi dan strategis yang lebih luas antara kedua negara.