Satelit Multiguna Korsel Arirang-7 Diluncurkan Hari Selasa Waktu Korea

Photo : YONHAP News

Satelit multiguna Korea Selatan Arirang-7 diluncurkan ke luar angkasa dari Pusat Antariksa Guiana di Kourou, Guyana Perancis di Amerika Selatan pada pagi hari Selasa (02/12) waktu Korea.Arianespace menyatakan hari Senin (01/12) bahwa rapat kesiapan peluncuran (LRR) untuk misi peluncuran Arirang-7, yaitu "VV28" diselesaikan pada tanggal 29 November lalu.Seluruh tim dari Arianespace dan Institut Riset Luar Angkasa Korea (KARI) menegaskan kendaraan peluncur Vega-C dan satelit Arirang-7 telah siap untuk diluncurkan pada pukul 14.00 hari Senin waktu setempat.Menurut data media yang dipublikasikan, Arirang-7 yang berbobot 1.810 kg ditempatkan di orbit sinkron matahari (SSO) dengan ketinggian 576 kilometer pada 44 menit setelah diluncurkan.Vega-C adalah kendaraan peluncur kelas menengah yang terdiri dari tiga tahap bahan bakar padat dan satu tahap bahan bakar cair. Vega-C mampu mengangkut muatan 2,3 ton ke ketinggian 700 kilometer.Arirang-7 dilengkapi dengan kamera optik beresolusi tinggi yang mampu mengidentifikasi objek berukuran 0,3 meter dan sensor inframerah (IR). Satelit ini direncanakan untuk menyediakan citra berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam berbagai bidang publik dan kebijakan, termasuk pemantauan bencana dan bahaya, pemantauan lahan dan lingkungan, manajemen keamanan publik, serta analisis efek pulau panas perkotaan.Pengembangan Arirang-7 dimulai pada bulan Agustus tahun 2016, serta perakitan akhir satelit dan uji lingkungan ruang angkasa diselesaikan pada bulan Desember tahun 2023.Peluncuran awalnya direncanakan pada semester kedua tahun 2021, namun jadwalnya ditunda sampai empat tahun akibat masalah dalam pembuatan beberapa komponen dan pandemi COVID-19.Arianespace langsung menyiarkan proses peluncuran melalui Youtube.