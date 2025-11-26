Gelombang Dingin Melanda Korsel pada Hari Pertama Desember

Photo : YONHAP News

Suhu udara pagi hari Senin (01/12) turun 6 derajat Celsius dibandingkan sehari sebelumnya akibat udara dingin dari bagian utara.Suhu tertinggi pada Senin siang di Seoul tercatat 8 derajat Celcius dan Gwangju 12 derajat Celcius, lebih rendah 8 derajat Celsius dibandingkan kemarin.Suhu pagi hari pada hari Selasa (02/12) dan Kamis (04/12) diperkirakan mencapai -1 derajat Celsius, dan -8 derajat Celsius.Akibat angin kencang, suhu yang dialami tubuh terasa lebih rendah. Diperkirakan udara dingin akan reda pada akhir pekan ini.Sementara salju akan turun di wilayah perairan barat, daratan di bagian selatan dan pulau Jeju mulai malam hari Selasa.Jumlah salju yang diperkirakan turun sampai hari Rabu (03/12) mendatang di pegunungan dan pulau Uleung mencapai 3-10 cm.Badan Meteorologi Korea Selatan berharap supaya masyarakat tidak dirugikan karena salju yang turun di wilayah perairan barat memiliki kelembapan yang tinggi.