Delapan Album Stray Kids Berhasil Menduduki Puncak Billboard 200 Secara Beruntun

Photo : YONHAP News

Grup K-pop Stray Kids menorehkan prestasi dengan album terbaru mereka "DO IT" yang berhasil menduduki posisi pertama di dalam chart utama Billboard 200, yang setara dengan 295.000 unit album di Amerika Serikat.Album Stray Kids "DO IT" menempati urutan puncak Billboard 200 dengan mengalahkan album dari Taylor Swift berjudul "The Life of a Showgirl' yang telah menjadi jagoan selama tujuh pekan berturut-turut.Sejak merilis “Oddinary” pada tahun 2022, Stray Kids telah meraih delapan album No. 1 berturut-turut di chart, termasuk “Maxident,” “5-Star,” “Rock-Star,” “ATE,” “Hop,” dan “Karma.”Billboard mencatat bahwa pada September, ketika “Karma” menduduki puncak daftar, Stray Kids menjadi artis pertama dalam sejarah 69 tahun publikasi tersebut yang debut di posisi No. 1 dengan delapan entri pertamanya dan memperpanjang rekor tersebut dengan “Do It.”