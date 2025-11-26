Polisi Melacak Tersangka dalam Kebocoran Data Besar-Besaran di Coupang

Photo : YONHAP News

Data 33,7 juta pelanggan raksasa e-commerce Coupang telah bocor, jumlah ini setara dengan 75 persen data orang dewasa di Korea Selatan.Tim investigasi gabungan telah dibentuk antara pemerintah dan swasta untuk menyelidiki insiden ini.Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bae Kyung-hoon mengatakan tim tersebut juga akan memeriksa kelemahan keamanan di pihak Coupang.Coupang melaporkan kebocoran data tersebut ke polisi pekan lalu dan telah mengidentifikasi seorang mantan karyawan asal China sebagai tersangka.Perusahaan tersebut mengatakan ada bukti bahwa mantan karyawan tersebut telah mengakses informasi pribadi melalui server di luar negeri sejak Juni.Polisi telah mengamankan log server dan alamat IP tersangka, dan sedang melacak mantan karyawan tersebut yang diperkirakan telah meninggalkan Korea Selatan.Mereka juga melacak aktor anonim yang baru-baru ini mengirim email ancaman ke Coupang, mengklaim memiliki data pelanggan dan akan merilisnya ke media kecuali perusahaan memperkuat keamanannya.Meskipun penyelidikan masih berlangsung, pihak berwenang belum mengabaikan bahwa Coupang menjadi target serangan hacking eksternal.