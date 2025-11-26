Jumlah Transaksi Belanja Online Oktober 2025 Mencapai 22 Triliun Won

Photo : YONHAP News

Badan Data Nasional hari Senin (01/12) merilis laporan mengenai tren belanja online Oktober 2025. Jumlah transaksi belanja online pada Oktober mencapai 22 triliun 710,3 miliar won, meningkat 4,9% dibandingkan tahun lalu.Jumlah tersebut menjadi yang paling tinggi sejak pendataan statistik dilakukan pada 2017.Jumlah transaksi di bidang jasa untuk makanan, otomotif dan peralatan otomotif, bahan makanan mengalami peningkatan.Seorang pejabat Badan Data Nasional menyatakan transaksi di bidang jasa untuk makanan meningkat karena kupon konsumsi putaran kedua bisa digunakan di aplikasi pengantaran makanan bersama acara diskon dari aplikasi pengantaran makanan.Sementara, jumlah transaksi melalui telepon pintar mencapai 17 triliun 714,3 miliar won dengan meningkat 5,9% dibandingkan satu tahun lalu.