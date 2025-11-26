Majelis Nasional Korsel Sahkan APBN 2026 Sebesar 727,9 Triliun Won

Photo : YONHAP News

Majelis Nasional Korea Selatan menyetujui anggaran negara tahun depan sebesar 727,9 triliun won pada Selasa (02/12), memenuhi batas waktu hukum untuk pertama kalinya dalam lima tahun setelah tercapainya kesepakatan bipartisan.Parlemen menyetujui RUU APBN 2026 dalam sesi paripurna sesaat sebelum tengah malam, hanya beberapa menit sebelum batas waktu.Anggaran yang merupakan proposal tahun penuh pertama di bawah pemerintahan Presiden Lee Jae Myung, diputuskan 100 miliar won lebih rendah dari proposal awal pemerintah.Para legislator memangkas 9,3 triliun won selama proses peninjauan dan kemudian menambahkan kembali 9,2 triliun won ke beberapa program.Anggaran final tersebut mewakili kenaikan 8,1 persen dari anggaran tahun ini sebesar 673,3 triliun won, yang disusun oleh pemerintahan sebelumnya di bawah mantan Presiden Yoon Suk Yeol.