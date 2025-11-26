PDB Korsel Kuartal III 2025 Melesat 1,3%, Catat Kenaikan Kuartalan Tertinggi dalam Empat Tahun

Photo : YONHAP News

Ekonomi Korea Selatan berekspansi pada laju tercepat dalam hampir empat tahun pada kuartal ketiga, didorong oleh ekspor yang kuat dan rebound dalam konsumsi dan investasi.Data awal dari Bank Sentral Korea (BOK) yang dirilis Rabu (03/12) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) riil naik 1,3% selama periode Juli-September dari kuartal sebelumnya.Angka tersebut sepersepuluh poin persentase lebih tinggi dari perkiraan BOK sebelumnya dan menandai pertumbuhan kuartalan terkuat sejak kuartal keempat 2021, ketika PDB naik 1,6%.Setelah menyusut minus 0,2% pada kuartal pertama, perekonomian Korea Selatan rebound dengan pertumbuhan 0,7% pada kuartal kedua dan 1,3% pada kuartal ketiga.BOK memproyeksikan pertumbuhan tahunan pada tahun 2025 dapat mencapai sekitar 1%. Pendapatan nasional bruto riil naik 0,8% pada kuartal ketiga dari tiga bulan sebelumnya.