Cadangan Devisa Korsel November 2025 Capai Level Tertinggi Enam Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan naik selama enam bulan berturut-turut pada bulan November 2025, didorong oleh pendapatan investasi yang lebih tinggi.Data dari Bank Sentral Korea (BOK) yang dirilis Rabu (03/12) menunjukkan cadangan mata uang asing Korea Selatan mencapai 430,66 miliar dolar AS pada akhir November, naik 1,84 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya.Angka tersebut menandai level tertinggi sejak Agustus 2022, ketika cadangan mencapai 436,43 miliar dolar AS.BOK mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh imbal hasil investasi yang lebih kuat dan kenaikan deposito mata uang asing yang dimiliki oleh lembaga keuangan.Hingga akhir Oktober, Korea Selatan menduduki peringkat kesembilan di seluruh dunia dalam hal cadangan devisa.