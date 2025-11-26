UNESCO: Pelestarian Jongmyo Berpeluang jadi Topik Pembahasan

Photo : YONHAP News

Situs Warisan Dunia Jongmyo di Korea Selatan bisa menjadi pembahasan dalam sesi Komite Warisan Dunia yang digelar di kota Busan pada Juli tahun depan.UNESCO menyampaikan hal tersebut melalui emailnya kepada KBS pada Selasa (02/12), saat dimintai tanggapan terkait rencana renovasi kawasan di depan Jongmyo.UNESCO terus memantau secara saksama perubahan kebijakan pembangunan di sekitar Jongmyo dan telah secara resmi meminta informasi kepada pemerintah Korea.Pelaksanaan Kajian Dampak terhadap Warisan Budaya, atau Heritage Impact Assessment (HIA) perlu dilakukan supaya bisa menilai sejauh mana proyek pembangunan bisa berdampak pada karakteristik utama Jongmyo yang ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia.Pro-kontra rencana renovasi di area depan Jongmyo bermula pada akhir Oktober ketika pemerintah Seoul mengumumkan proyek rencana peninggian bangunan di kawasan Sewoon 4.Langkah ini berbenturan dengan Badan Warisan Negara Korea, yang menegaskan bahwa demi menjaga kelestarian Jongmyo, harus dilakukan kajian dampak terhadap warisan dunia.