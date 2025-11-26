Gelombang Dingin Sangat Kuat Melanda Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Gelombang udara dingin yang sangat kuat melanda seluruh Korea Selatan, dengan suhu di sebagian besar wilayah turun ke bawah nol derajat pada Rabu (03/12) pagi. Kondisi ini turut memicu peringatan cuaca dingin di berbagai daerah.Menurut Badan Meteorologi Korea pada Rabu, suhu terendah pagi hari tercatat minus 18 derajat Celsius di Cheorwon, Provinsi Gangwon, minus 11,5 derajat di Paju, Provinsi Gyeonggi dan minus 7 derajat di Seoul.Suhu dingin diperkirakan bertahan sepanjang hari, dengan suhu tertinggi hanya mencapai minus 3 derajat di Seoul, minus 1 derajat di Chuncheon, serta 1 derajat di Daejon.Gelombang udara dingin ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Kamis (04/12). Suhu pada Kamis pagi diprediksi turun hingga minus 9 derajat di Seoul, minus 14 derajat di Chuncheon, dan minus 8 derajat di Daejeon.Salju diperkirakan turun pada Rabu di wilayah pesisir barat, daerah pegunungan Jeju, serta sebagian kawasan Chungcheong dan provinsi Jeolla, yang berpotensi mencapai ketebalan hingga 10 sentimeter pada Kamis pagi. Di Seoul, diperkirakan akan turun salju dengan ketebalan sekitar 1 sentimeter.Suhu dingin yang sangat kuat ini diperkirakan akan mulai mereda menjelang akhir pekan.