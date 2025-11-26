Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Internasional

Kemlu Korsel Minta AS Tak Ulangi Penahanan Pekerja di Georgia

Write: 2025-12-03 15:14:36Update: 2025-12-03 15:16:53

Kemlu Korsel Minta AS Tak Ulangi Penahanan Pekerja di Georgia

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengunjungi negara bagian Georgia di Amerika Serikat, di mana lebih dari 300 pekerja asal Korea Selatan sempat ditahan pada September lalu. 

Menurut laporan Atlanta Journal-Constitution (AJC), Direktur Jenderal Perencanaan Strategis Diplomatik Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Sung-hwan, mengatakan pada Selasa (02/12) bahwa ia berharap insiden yang terjadi pada September lalu tidak kembali terjadi. 

Dalam wawancaranya, Lee menegaskan bahwa para pekerja asal Korea Selatan yang masuk ke AS tidak berniat merebut pekerjaan warga Amerika maupun menetap secara permanen.

Ia kemudian menyampaikan harapannya bahwa para pekerja ini diperlakukan sebagai sumber daya berharga yang berkontribusi bagi dunia usaha di Amerika, bukan mengalami kesulitan seperti para pekerja yang sempat ditahan.

Korea Selatan merupakan negara investor terbesar ketiga di Georgia setelah Kanada dan Meksiko. Berbagai perusahaan seperti Hyundai Motor Metaplant, pabrik Kia di Georgia, SK Battery, dan Hanwha Qcells telah beroperasi di wilayah tersebut.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >