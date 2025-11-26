“APT.” milik Rosé Raih Posisi Puncak dalam Chart Akhir Tahun Apple Music

Photo : YONHAP News

Lagu mega hit “APT.” milik Rosé BLACKPINK kembali membuktikan popularitas globalnya dengan menyapu peringkat pertama dalam chart akhir tahun Apple Music.Menurut chart akhir tahun yang dirilis Apple Music pada Rabu (03/12), “APT.” menempati posisi puncak di empat kategori sekaligus: “Top 100: Global 2025,” “Top 100: Shazam,” “Top 100: Radio Chart Global,” serta “Top 100: Lagu dengan Lirik Terbaik.”Apple Music menyatakan bahwa “APT.” mencatat prestasi yang menonjol, bahkan di tengah aktivitas para artis berpengaruh seperti Bad Bunny, Taylor Swift, Morgan Wallen, dan Drake.OST “Golden” dari animasi Netflix K-Pop Demon Hunters menempati peringkat ke-15 dalam “Top 100: Global 2025,” serta meraih posisi ke-4 di chart “Top 100: Lagu dengan Lirik Terbaik” dan “Top 100: Sing.”Apple Music menjelaskan bahwa lagu ini mencatat rekor tahun 2025 dengan meraih posisi nomor satu selama 70 hari berturut-turut di “Top 100 Hari Ini.” Pencapaian tersebut membuktikan pengaruh musik dan budaya yang sangat kuat dari lagu tersebut.Dalam chart “Top 100: Korea Selatan 2025,” yang disusun berdasarkan jumlah pendengar di Korea, lagu “Whiplash” milik aespa dan “Drowning” milik WOODZ masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua. Peringkat ketiga dan keempat diraih oleh “toxic till the end” dan “APT.” milik Rosé.