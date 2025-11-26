Simposium Semenanjung Korea 2025 Diselenggarakan di Kanada

Photo : YONHAP News

Kedutaan Besar Korea Selatan di Kanada telah mengadakan "Simposium Semenanjung Korea 2025" di Kedutaan Besar Korea di Ottawa, Kanada.Simposium itu merupakan forum diskusi gabungan pemerintah dan non-pemerintah, yang diadakan setiap tahun sejak 2015, untuk membahas situasi internasional seputar Semenanjung Korea.Acara itu diselenggarakan bersama oleh Kedutaan Besar Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang di Kanada serta Kementerian Luar Negeri Kanada.Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah, parlemen, dan akademisi dari keempat negara untuk membahas cara-cara meredakan ketegangan dan membangun perdamaian di Semenanjung Korea, serta implikasi masalah Semenanjung Korea terhadap keamanan kawasan Indo-Pasifik.Dalam acara itu, seorang peneliti senior di Institut Sejong, Lee Sang-hyun mengatakan bahwa di tengah perubahan situasi internasional, agar dapat secara aktif menanggapi isu-isu utama, Korea Selatan harus memperkuat solidaritas untuk menjunjung tinggi tatanan internasional berbasis aturan dengan negara-negara sekutu atau negara-negara yang memiliki posisi serupa seperti G7, sambil terus mendesak peran konstruktif dari China dan Rusia.Pejabat Divisi Kebijakan Masa Depan Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri, Lee Ji-hyun menyampaikan rencana kebijakan pemerintah Korea Selatan untuk mencapai kemajuan nyata dalam perdamaian Semenanjung Korea dan penyelesaian masalah nuklir Korea Utara.Dalam simposium, keempat negara sepakat dengan arah kebijakan Korea Selatan untuk terus memperkuat kerja sama mengenai isu-isu Semenanjung Korea di masa mendatang.