Budaya

OST KPop Demon Hunters Raih Posisi Ke-2 di Album Paling Populer Spotify 2025

Write: 2025-12-04 11:23:05Update: 2025-12-04 11:24:44

Photo : YONHAP News

Soundtrack (OST) dari serial hit Netflix, KPop Demon Hunters berhasil menempati posisi kedua sebagai album paling populer tahun ini di Spotify, platform streaming musik terbesar di dunia.

Dalam laporan tahunan "Spotify Wrapped 2025" yang dirilis Spotify pada Rabu (03/12), OST KPop Demon Hunters menduduki peringkat kedua dalam daftar Top 10 Album Global, mengungguli album dari bintang pop besar Amerika seperti Taylor Swift, Lady Gaga, dan Kendrick Lamar.

Lagu utama dari album ini, "Golden", menempati posisi ke-7 dalam daftar Top 10 Lagu Global, sementara "APT" yang dinyanyikan oleh Rose BLACKPINK dan Bruno Mars, meraih posisi ke-3.

Album yang paling populer di dunia tahun ini adalah "Debi Tirar Mas Fotos" karya penyanyi asal Puerto Rico, Bad Bunny.

Sementara lagu yang paling banyak diputar di Spotify sepanjang tahun ini adalah "Die With A Smile", duet Lady Gaga dan Bruno Mars.
