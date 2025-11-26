Proyeksi Ekspor Korsel Pertama Kalinya Melebihi 700 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi bersama Asosiasi Perdagangan Internasional Korea (KITA) mengadakan perayaan Hari Perdagangan ke-62 pada Kamis (04/12).Nilai kumulatif ekspor dari Januari hingga November tahun ini tercatat sebesar 640,2 miliar dolar AS, memecahkan rekor tertinggi dalam tiga tahun terakhir sejak 2022.Setelah pelantikan pemerintahan baru, ketidakpastian ekonomi mulai mereda dan ekspor Korea Selatan telah membukukan kenaikan positif selama enam bulan berturut-turut, menunjukkan tren pemulihan yang kuat sejak awal tahun.Ekspor dipimpin oleh industri manufaktur utama seperti semikonduktor, otomotif, perkapalan, serta bio.Bersamaan dengan meluasnya gelombang Hallyu di seluruh dunia, makanan, kecantikan, dan produk konsumsi Korea Selatan lainnya, termasuk sektor pertahanan, juga berkontribusi besar terhadap peningkatan ekspor.Pasar ekspor juga semakin terdiversifikasi, tidak lagi terpusat hanya pada dua pasar besar yaitu Amerika Serikat dan China, tetapi meluas ke ASEAN, Uni Eropa (UE), dan wilayah lainnya.Selain itu, jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) eksportir juga mencapai rekor tertinggi dengan 89.000 perusahaan hingga kuartal ketiga tahun ini, sementara nilai ekspornya mencapai 87,1 miliar dolar AS, rekor tertinggi sepanjang sejarah.Dalam upacara perayaan tersebut, penghargaan diberikan kepada 598 pelaku jasa perdagangan dan 1.689 perusahaan yang berkontribusi pada ekspor Korea Selatan.Pada kategori 'Export Tower', penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang mencapai nilai ekspor tertentu sebagai satu entitas hukum, SK hynix meraih penghargaan tertinggi dengan pencapaian ekspor 35 miliar dolar AS.Untuk tahun ini sebanyak 91% dari perusahaan penerima penghargaan Export Tower adalah UKM dan sektor industri semikonduktor serta komponen otomotif mendominasi.Kedua sektor tersebut menyumbang 20 dari 67 perusahaan yang meraih Export Tower kategori di atas 100 juta dolar AS.Menteri Perindustrian, Kim Jeong-kwan menilai bahwa capaian ekspor tahun ini merupakan hasil dari gabungan daya saing industri dan tekad kuat untuk menembus pasar internasional, yang mencerminkan ketangguhan serta kemampuan pemulihan ekonomi dan ekspor Korea Selatan.