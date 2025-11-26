Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Hasil Ujian Masuk Perguruan Tinggi 2026 Diumumkan Hari Kamis

Write: 2025-12-04 14:30:00Update: 2025-12-04 14:40:26

Photo : YONHAP News

Hasil Ujian Kemampuan Akademik Perguruan Tinggi (CSAT) 2026 Korea Selatan, yang dikenal sebagai Suneung, dijadwalkan akan diumumkan pada Kamis (04/12).

Institut Kurikulum dan Evaluasi Korea akan mengumumkan jumlah dan persentase peserta ujian untuk setiap bagian ujian, skor standar, persentase, dan distribusi nilai dari ujian yang dilaksanakan pada 13 November.   

Peserta ujian akan menerima laporan skor individu mereka, termasuk skor standar, persentase, dan nilai mentah, pada Jumat (05/12).

Pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa reguler akan dibuka dari tanggal 29 hingga 31 Desember, dan keputusan penerimaan akan diumumkan pada tanggal 2 Februari.  

Bagian bahasa Inggris dan Korea dalam CSAT tahun ini diyakini lebih sulit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
