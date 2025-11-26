Forum Kerja Sama Standar Ke-5 antara Korsel-AS, Perkuat Industri dan Rantai Pasokan

Photo : YONHAP News

Badan Standar dan Teknologi Nasional (KATS) Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan menggelar "Forum Kerja Sama Standar antara Korea Selatan dan Amerika Serikat Ke-5 Tahun 2025" di Hotel Shilla, Seoul, pada Kamis (04/12).Forum itu bertujuan untuk membahas langkah-langkah kerja sama industri dan rantai pasokan Korea Selatan dan AS.Forum tersebut dihadiri oleh lebih dari 60 pakar dari sektor publik dan swasta kedua negara, termasuk Kepala KATS Korea dan Presiden American National Standards Institute (ANSI), perwakilan dari National Institute of Standards and Technology (NIST), dan Microsoft.Dalam acara itu, Korea Selatan dan AS mempresentasikan tren terbaru dalam upaya standardisasi di bidang industri canggih seperti kecerdasan buatan (AI), mobilitas masa depan, semikonduktor, dan teknologi kuantum.Selanjutnya, melalui pertemuan subkomite pakar, yang menjadi pembahasan adalah langkah-langkah kerja sama kedua negara untuk memimpin standar internasional.Sehari sebelum forum, KATS dan ANSI telah mengadakan pertemuan bilateral rutin dan berbagi strategi nasional lima tahunan serta sepakat untuk memperkuat kerja sama di organisasi internasional seperti ISO (International Organization for Standardization) dan IEC (International Electrotechnical Commission).Kepala KATS, Kim Dae-ja mengatakan bahwa forum tersebut diadakan untuk membahas cara kerja sama standar teknis supaya mendukung perluasan dan sinergi kerja sama industri, rantai pasokan kedua negara dan diperkuat di bidang teknologi maju seperti AI. Hal ini sejalan dengan Perjanjian Investasi Strategis Korea Selatan dan AS baru-baru ini.