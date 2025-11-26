Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Salju Pertama di Seoul Akan Turun Kamis Ini

Write: 2025-12-04 15:32:48Update: 2025-12-04 15:33:24

Salju Pertama di Seoul Akan Turun Kamis Ini

Photo : YONHAP News

Salju yang turun sejak Rabu (03/12) malam, terutama di wilayah barat dan Pulau Jeju, telah mereda sejak dini hari Kamis (04/12).

Di daerah pegunungan Jeju yang berada di bawah peringatan badai salju, tercatat hampir 20 cm salju menumpuk dalam satu hari. Pulau Baengnyeong mencatat 16,8 cm, sementara Kota Sejong mencatat 6,8 cm.

Badan Meteorologi Korea (KMA) memperkirakan salju turun lagi mulai Kamis sore. Awan salju yang mengikuti tekanan rendah dari utara Semenanjung Korea akan masuk ke daratan dan menyebabkan salju turun di wilayah tengah termasuk Seoul hingga malam hari.

Jumlah salju diperkirakan mencapai hingga 8 cm di bagian utara Gyeonggi dan pedalaman Gangwon, serta 1 hingga 5 cm di wilayah metropolitan Seoul.

Pemerintah Kota Seoul mengumumkan bahwa salju pertama diperkirakan turun sebanyak 1–5 cm antara pukul 18.00–20.00 waktu setempat pada tanggal 4 Desember, dan akan menerapkan langkah respons tingkat satu terhadap salju mulai pukul 14.00 serta memberlakukan kerja darurat untuk penanganan salju.
