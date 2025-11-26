Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Domestik

Selisih Pendapatan Rumah Tangga 2024 Melebar, Membalikkan Tren Peningkatan

Write: 2025-12-04 15:45:40Update: 2025-12-04 15:46:17

Selisih Pendapatan Rumah Tangga 2024 Melebar, Membalikkan Tren Peningkatan

Photo : YONHAP News

Selisih pendapatan antara 20 persen rumah tangga teratas dan terbawah melebar pada 2024, memperburuk indikator distribusi pendapatan dan membalikkan tren peningkatan selama tiga tahun.

Menurut laporan Kementerian Data dan Statistik pada Kamis (04/12), pendapatan rata-rata rumah tangga mencapai 74,27 juta won, atau sekitar 50.000 dolar AS, pada tahun lalu, naik 3,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tahunan ini merupakan yang terendah sejak 2019, ketika pendapatan rata-rata naik 1,7 persen.

Pendapatan di kalangan 20 persen teratas memimpin kenaikan, naik 4,4 persen dari tahun sebelumnya menjadi 173,38 juta won. Pendapatan di kalangan 20 persen terbawah naik 3,1 persen, dan pendapatan di kalangan kelompok kedua terbawah naik 2,1 persen.

Koefisien Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, naik 0,002 poin menjadi 0,325 pada 2024, mencerminkan kali pertama setelah tiga tahun bahwa kesenjangan kekayaan melebar.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >