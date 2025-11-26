Hujan Salju Lebat Lumpuhkan Jalanan pada Malam Hari di Seoul

Photo : YONHAP News

Para pengguna jalan menghadapi gangguan akibat hujan salju lebat melanda wilayah ibu kota pada saat jam pulang kerja hari Kamis (04/12).Meskipun peringatan salju lebat yang dikeluarkan untuk Seoul dan sekitarnya sekitar pukul 18.00 telah dicabut dua jam kemudian, salju yang menumpuk terus menghambat perjalanan di malam hari.Pemerintah Metropolitan Seoul membatasi akses ke beberapa titik masuk Jalan Tol Naebu mulai pukul 19.00, sementara Jalan Tol Bukbu juga ditutup sebelum dibuka kembali secara bertahap pada Jumat (05/12) pagi.Pihak berwenang menutup beberapa jalan lain pada malam hari untuk membersihkan salju khususnya di kawasan Jalan Bundang-Suseo. Jalan dibuka kembali setelah pembersihan selesai.Kemacetan lalu lintas yang parah berlanjut dari Kamis malam hingga Jumat dini hari, menyebabkan beberapa kendaraan terlantar selama berjam-jam karena bus mogok dan mobil tergelincir di jalanan yang licin.Untuk mengurangi kemacetan pada Jumat pagi, Korea Railroad Corporation menambahkan 13 kereta tambahan di lima jalur, termasuk Jalur Subway 1 di wilayah ibu kota.