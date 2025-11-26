Pemimpin Kim Serukan Percepatan Proyek Konstruksi Pedesaan

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meninjau sejumlah pabrik industri lokal yang sudah masuk tahap penyelesaian dan mendorong percepatan pencapaian target sektor konstruksi sebelum akhir tahun ini.Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Jumat (05/12) mengabarkan bahwa Pemimpin Kim telah mengunjungi lokasi pembangunan sejumlah pabrik industri lokal di Kabupaten Sinyang, Bukchang, dan Unsan di Provinsi Pyongan Selatan pada Rabu (03/12).Saat meninjau fasilitas produksi di pabrik makanan militer, pabrik pakaian, pabrik barang kebutuhan sehari-hari, serta fasilitas kesejahteraan pekerja, ia menyatakan kepuasannya. Ia mengatakan bahwa tingkat konstruksi dan kemampuan peralatan teknis unit pembangunan telah meningkat secara signifikan dibandingkan tahun lalu.Pemimpin Kim Jong-un tengah mendorong kebijakan “20×10 Pembangunan Daerah,” yakni pembangunan 20 pabrik modern setiap tahun selama 10 tahun sejak 2024.Dalam kunjungan ke pabrik-pabrik lokal tersebut, ia menekankan bahwa pembangunan pedesaan dan industri daerah merupakan sebuah revolusi besar yang dapat secara fundamental meningkatkan kualitas hidup rakyat, sekaligus membangun landasan material dan teknis bagi pembangunan mandiri.Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Korea Utara saat ini berada dalam masa transisi sejarah yang sangat penting dan penuh tanggung jawab.