Jumlah Miliarder Global Tembus Rekor Tertinggi

Sebuah analisis terbaru menunjukkan bahwa kenaikan berkelanjutan di pasar saham global telah menambah hampir 300 miliarder baru di seluruh dunia.Menurut laporan Miliarder 2025 yang dirilis bank Swiss UBS pada Kamis (04/12), jumlah miliarder yang memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar dolar AS, mencapai 2.919 orang per April tahun ini, meningkat 8,8 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Total kekayaan melonjak tajam hingga 15,8 triliun dolar, naik 13 persen dari 14 triliun dolar di tahun sebelumnya.Lonjakan ini didorong oleh munculnya 287 miliarder baru, yang merupakan jumlah tertinggi kedua setelah tahun 2021.Beberapa nama yang mencuat sebagai miliarder baru tahun ini antara lain, Ben Lamm, pendiri Colossal Biosciences; Michael Dorrell, co-founder Stonepeak Partners; Kakak beradik Zhang dari Mixue Ice Cream and Tea; serta Justin Sun, pengusaha Crypto Tron.Sementara itu, jumlah miliarder di Korea Selatan tercatat 31 orang, turun tujuh orang dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 38 orang. Hanya satu orang yang masuk sebagai miliarder baru dalam daftar tersebut.