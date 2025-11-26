Seoul Berada di Peringkat 10 dalam Destinasi Kota Terbaik Dunia

Photo : YONHAP News

Stasiun CNN Amerika Serikat melaporkan pada Kamis (04/12) bahwa Seoul menempati peringkat ke-10 dalam jajaran 100 Kota Terbaik Dunia yang dirilis oleh perusahaan analisis data global Euromonitor International.Dalam daftar tersebut, Seoul sebelumnya berada di peringkat 16 pada tahun 2016 dan sempat turun hingga posisi 24 pada 2018. Namun, peringkatnya kembali naik menjadi 14 pada 2023, kemudian posisi ke-12 pada tahun lalu, dan akhirnya berhasil masuk 10 besar tahun ini.Paris dinobatkan sebagai destinasi kota terbaik dunia selama lima tahun berturut-turut dalam Top 100 City Destinations Index versi Euromonitor International.Di bawah Paris terdapat ibu kota Spanyol, Madrid, disusul Tokyo di peringkat ketiga, Roma di peringkat keempat, dan Milan di posisi kelima. Kota lain yang masuk dalam 10 besar antara lain New York, Amsterdam, Barcelona, dan Singapura.Indeks ini menyajikan peringkat kota-kota dunia berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap kinerja ekonomi dan bisnis, kinerja pariwisata, infrastruktur pariwisata, kebijakan dan daya tarik wisata, kesehatan dan keselamatan, serta berbagai indikator lainnya.Kota yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara tahun ini adalah Bangkok, Thailand, dengan estimasi kunjungan mencapai 30,3 juta orang. Posisi berikutnya ditempati oleh Hong Kong, London, dan Makau.