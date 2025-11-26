Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Domestik

Pengadilan Membekukan Aset Ketua HYBE Sebelum Dakwaan

Write: 2025-12-05 14:51:25Update: 2025-12-05 15:14:22

Pengadilan Membekukan Aset Ketua HYBE Sebelum Dakwaan

Photo : YONHAP News

Pengadilan Korea Selatan telah memerintahkan penyitaan sementara saham milik Bang Si-hyuk, ketua HYBE yang terlibat kasus dugaan penipuan transaksi, untuk mengamankannya sebagai barang bukti menjelang proses persidangan.

Sebelum sidang dakwaan, pengadilan Distrik Seoul Selatan pada 19 November lalu telah mengabulkan permohonan penyitaan dan pembekuan aset saham HYBE milik Ketua Bang senilai sekitar 156,8 miliar won.

Penyitaan dan pembekuan aset pra-dakwaan merupakan prosedur tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat menjual atau memindahkannya hingga putusan pengadilan dijatuhkan.

Ketua Bang tengah diselidiki atas dugaan menipu investor HYBE pada tahun 2019 dengan menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki rencana untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO).

Setelah HYBE resmi tercatat di pasar saham, ia diduga menjual sahamnya dan meraup keuntungan sekitar 190 miliar won.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >