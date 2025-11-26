Pemimpin Korsel-Rumania Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan dan Nuklir

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengadakan pembicaraan melalui sambungan telepon perdananya dengan Presiden Rumania Nicusor Dan pada Kamis (04/12) untuk membahas perluasan kerja sama bilateral.Juru bicara kepresidenan Kim Nam-joon menyampaikan dalam pengarahan tertulis bahwa kedua pemimpin membahas hubungan strategis antara kedua negara, khususnya di bidang pertahanan dan energi nuklir.Presiden Lee memaparkan bahwa ekspor Korea Selatan telah membantu meningkatkan kemampuan pertahanan Rumania, termasuk melalui pengiriman sistem rudal permukaan ke udara jarak menengah Shingung dan howitzer swagerak K9 baru-baru ini.Dalam pembicaraan itu, Lee menyampaikan harapannya agar Korea Selatan dapat terus memperkuat kapasitas militer Rumania. Ia juga meminta dukungan Rumania bagi partisipasi perusahaan Korea Selatan dalam proyek tenaga nuklir di Bukares.Menanggapi hal tersebut, Presiden Dan memuji industri pertahanan Korea Selatan atas kekuatan dan keunggulan teknologi, serta menyatakan harapannya untuk peningkatan kerja sama bilateral.Pada kesempatan itu, kedua pemimpin sepakat untuk mencari peluang kerja sama di bidang pelabuhan dan infrastruktur, serta berupaya memperkuat pertukaran warga dan kerja sama budaya.