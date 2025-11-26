Korsel dan Suriah Gelar Konsultasi Kebijakan Bilateral

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Suriah mengadakan konsultasi kebijakan tingkat direktur untuk pertama kalinya sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada April lalu.Direktur Jenderal Biro Urusan Afrika dan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri di Korea Selatan, Chung Kwang-yong, mengadakan pembicaraan dengan Yousef Al-Hajjar, Sekretaris Jenderal Bidang Politik Kementerian Luar Negeri Suriah, di Damaskus pada Kamis (04/12).Kedua pihak mengakui bahwa pertemuan perdana ini menjadi tonggak penting dalam memperluas kepercayaan timbal balik dan membangun landasan bagi kerja sama bilateral. Keduanya juga bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan kerja sama praktis di berbagai bidang, seperti ekonomi dan budaya.Selain itu, Chung menyampaikan selamat kepada Suriah atas apa yang ia sebut sebagai pencapaian penting negara tersebut di komunitas internasional dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengusulkan agar kedua negara terus mencari peluang kerja sama yang saling menguntungkan.