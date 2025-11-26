Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Menteri Peperangan AS Sebut Sekutu Teladan Akan Dapat “Perlakuan Khusus” dari Washington

Write: 2025-12-08 08:43:37Update: 2025-12-08 08:56:02

Photo : YONHAP News

Menteri Peperangan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth mengisyaratkan bahwa Washington berniat memberikan penghargaan kepada “sekutu teladan” yang mengambil tanggung jawab lebih besar atas pertahanan mereka sendiri.
 
Hegseth menyampaikan pandangan tersebut pada Sabtu (06/12) dalam pidatonya di Reagan National Defense Forum dekat Los Angeles, dengan menyebut Korea Selatan, Israel, dan Polandia sebagai “sekutu teladan” yang telah memenuhi seruan AS untuk meningkatkan belanja pertahanan.
 
Hegseth menambahkan bahwa sekutu-sekutu tersebut akan menerima “perlakuan khusus” dari Washington.
 
Hegseth mencatat bahwa Korea Selatan telah berkomitmen meningkatkan anggaran pertahanannya menjadi 3,5 persen dari produk domestik bruto serta mengambil peran utama dalam pertahanan konvensionalnya sendiri, sebuah komitmen yang tercermin dalam lembar fakta bersama yang dirilis setelah KTT kedua negara bulan lalu.
 
Pada saat yang sama, Hegseth memperingatkan bahwa sekutu yang terus gagal memenuhi porsi tanggung jawab beban pertahanan akan menghadapi konsekuensi.
