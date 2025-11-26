Lebih dari 100 Miliar Koin Dicuri dari Upbit dalam Insiden Peretasan Terbaru

Photo : YONHAP News

Lebih dari 100 miliar koin dicuri dari Upbit, bursa kripto terbesar di Korea Selatan, dalam insiden peretasan baru-baru ini.Menurut data yang diperoleh Anggota Parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Kang Min-kuk dari Layanan Pengawas Keuangan pada Minggu (07/12), pencurian tersebut terjadi pada tanggal 27 November antara pukul 4.42 dan 5.36 pagi waktu setempat.Selama 54 menit itu, sekitar 106,06 miliar koin ditransfer ke dompet eksternal yang tidak teridentifikasi, dengan aliran koin keluar sekitar 32 juta koin per detik.Nilai total aset yang dicuri diperkirakan mencapai sekitar 44,5 miliar won, atau sekitar 503,54 miliar rupiah, yang terdiri dari sekitar 38,6 miliar won aset pelanggan dan 5,9 miliar won aset perusahaan.Upbit pertama kali melaporkan insiden tersebut melalui telepon pada pukul 10.58 pagi, hampir enam jam setelah mendeteksi penarikan abnormal, dan menyerahkan laporan resmi pada pukul 11.45 pagi, dengan pemberitahuan tambahan dikirimkan kepada Badan Keamanan Internet Korea, polisi, dan Komisi Jasa Keuangan pada hari yang sama.Laporan mengenai kasus ini baru diajukan pada pukul 10.50 pagi, di hari yang sama setelah konferensi pers peresmian merger antara Naver Financial dan Dunamu, operator Upbit. Muncul spekulasi apakah Upbit dengan sengaja menunda pengungkapan insiden tersebut karena merger.