Korsel Akan Hadapi Meksiko di Grup A Piala Dunia FIFA 2026

Photo : YONHAP News

Korea Selatan akan berhadapan dengan Meksiko, Afrika Selatan, dan satu tim kualifikasi dari playoff Eropa pada babak grup Piala Dunia FIFA 2026.Korea Selatan masuk Grup A dalam undian yang digelar di Kennedy Center di Washington pada Jumat (05/12) waktu setempat, menjelang Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan bersama oleh AS, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli.Slot kualifikasi Eropa di Grup A diperkirakan akan diisi oleh Denmark, Makedonia Utara, Republik Ceko, atau Irlandia.Turnamen Piala Dunia mendatang diperkirakan menjadi yang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah tim peserta meningkat dari 32 menjadi 48.Dua tim teratas dari masing-masing 12 grup akan melaju ke babak gugur, ditambah delapan tim peringkat ketiga terbaik.Ini akan menjadi keikutsertaan Korea Selatan yang ke-11 secara berturut-turut dan yang ke-12 sepanjang sejarah, setelah mencapai semifinal pada tahun 2002 serta melaju ke babak 16 besar pada tahun 2010 dan 2022.