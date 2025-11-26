Enam Bulan Pemerintahan, Kantor Kepresidenan Sebut Korsel Normal Kembali Pasca Darurat Militer

Photo : YONHAP News

Kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan Korea Selatan telah memulihkan normalitas dalam kehidupan masyarakat setelah darurat militer dan telah mempersiapkan panggung untuk lompatan baru selama enam bulan pertama pemerintahan Presiden Lee Jae Myung.Penilaian enam bulan pertama pemerintahan tersebut disampaikan pada Minggu (07/12) oleh kepala staf kepresidenan, penasihat keamanan nasional, dan direktur kebijakan nasional.Kepala Staf Kepresidenan, Kang Hoon-sik mengatakan pemerintahan tersebut fokus pada normalisasi dan reformasi urusan negara, mengutip rebound dalam pertumbuhan dan ekspor, perjanjian perdagangan dan keamanan dengan Amerika Serikat (AS), serta peningkatan transparansi dan komunikasi dalam tata kelola.Ia menambahkan kantor kepresidenan sedang bersiap untuk kembali ke bekas kompleks Cheong Wa Dae dari kompleks Yongsan saat ini, dengan relokasi yang diperkirakan akan selesai pada Hari Natal.Ketika ditanya tentang rencana Presiden Lee untuk pindah ke kota administrasi pusat Sejong sebelum masa jabatannya berakhir, Kang mengatakan mungkin masih terlalu dini untuk membahas langkah tersebut tetapi menekankan bahwa komitmen presiden terhadap pembangunan regional yang seimbang tetap tidak berubah.