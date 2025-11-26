Seluruh Satelit dari Roket Nuri Berhasil Berkomunikasi dengan Stasiun Bumi

Photo : YONHAP News

Dua belas unit satelit kubus yang diluncurkan melalui roket Nuri, berhasil melakukan komunikasi dengan stasiun bumi.Menurut laporan Yonhap News pada Senin (08/12), tiga satelit yang dua pekan lalu belum bisa melakukan komunikasi, seperti 'EEE Tester-1,' 'PERSAT,' dan 'BEE-1000' akhirnya berhasil melakukan komunikasi dengan stasiun bumi.Roket Nuri diluncurkan pada tanggal 27 November lalu dengan mengangkut Satelit Menengah Generasi Terbaru No.3 dan 12 satelit kubus. Total 13 unit satelit berhasil ditempatkan di orbit dengan ketinggian 600 km.Keberhasilan komunikasi dengan 13 satelit yang diluncurkan kali ini menunjukkan kesuksesan peluncuran ke-4 Roket Nuri.Hal tersebut juga membuktikan kecanggihan teknologi luar angkasa buatan Korea Selatan.