Rose dan Vokalis

Photo : KBS News

Rose dari grup BLACKPINK dan para penyanyi yang menyanyikan soundtrack orisinal (OST) dari film animasi populer Netflix bertema K-pop, "KPop Demon Hunters" memenangkan penghargaan "2025 Hitmaker" yang diselenggarakan oleh majalah budaya pop Amerika "Variety."Di dalam acara penganugerahan yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Sabtu (06/12) lalu, Rose menerima penghargaan "Global Hitmaker of the Year" melalui lagu “APT” dan album solo pertamanya "Rosie."Rose menyampaikan rasa terima kasih kepada para manajer yang membantu dia selama satu tahun lalu.Selain itu, penyanyi EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami yang menyumbangkan vokal untuk grup virtual HUNTR/X dalam "KPop Demon Hunters" juga menerima penghargaan "K-Pop Hitmaker of the Year" pada acara tersebut.