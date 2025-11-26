Menkeu Korsel Minta Kementerian Merancang Kegiatan Tahun 2026

Photo : YONHAP News

Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian, yang merangkap Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan Koo Yun-cheol meminta kepada seluruh kementerian untuk menyelesaikan program kerja tahun anggaran 2025 pada bulan Desember ini sehingga rencana yang sudah disusun dalam anggaran tahun depan bisa dikerjakan di hari pertama tahun baru.Dalam rapat pemeriksaan eksekusi anggaran hari Senin (08/12), Menteri Koo menyampaikan bahwa rancangan anggaran tahun depan telah ditetapkan pada 2 Desember lalu, sehingga pemerintah memastikan persiapan menjelang eksekusi anggaran untuk mendukung kestabilan kehidupan rakyat dari Januari hingga Desember 2026.Menurut Koo, menyelesaikan eksekusi anggaran 2025 dan anggaran belanja tambahan tahun ini juga penting untuk melanjutkan pemulihan ekonomi, sehingga pihaknya mencermati situasi terkait secara lebih saksama dan harus dieksekusi sampai akhir tahun ini.93,9% dari anggaran belanja negara tambahan putaran pertama dan 98,2% dari anggaran belanja negara tambahan putaran kedua telah dieksekusi sampai akhir November lalu.