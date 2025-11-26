Utusan AS Yakinkan Denuklirisasi Penuh Korut Setelah Dikecualikan Dalam Strategi Keamanan

Photo : YONHAP News

Utusan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan mengukuhkan kembali komitmen untuk mencapai 'denuklirisasi penuh' Korea Utara yang dituangkan dalam sebuah dokumen bersama, setelah frasa tersebut sempat dikecualikan.Hal ini disampaikan Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Kevin Kim, setelah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Park Yoon-joo pada hari Senin (08/12).Pernyataan Kim muncul setelah pemerintahan Donald Trump merilis Strategi Keamanan Nasional (NSS) terbarunya, yang tidak menyebutkan Korea Utara atau denuklirisasinya.Pejabat sementara tersebut mengatakan dia dan wakil menteri membahas cara-cara untuk 'berkoordinasi sebaik mungkin' terkait isu-isu terkait dan lainnya.Dia juga menyinggung penekanan Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back tentang pentingnya latihan bersama Seoul dan Washington yang bisa dimanfaatkan untuk membawa Pyongyang kembali ke meja perundingan, sambil mengatakan harapannya untuk melanjutkan pembahasan terkait.