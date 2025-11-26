Kantor Kepresidenan Korsel Mulai di Relokasi ke Cheong Wa Dae

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan telah memulai proses relokasi dari Distrik Yongsan ke kompleks kepresidenan Cheong Wa Dae.Perbaikan lingkungan sekitar Cheong Wa Dae dan pemasangan sistem telekomunikasi telah diselesaikan pada bulan November, dan sejumlah fasilitas telah dipindahkan ke Cheong Wa Dae pada awal bulan ini.Ruangan pers dan briefing juga dijadwalkan akan dipindahkan ke Cheong Wa Dae pada tanggal 20-23 Desember mendatang.Kepala Staf Kepresidenan Kang Hoon-sik, pada hari Minggu (07/12) mengatakan bahwa kantor kepresidenan akan dipindahkan menjelang Hari Natal.Namun, tempat kediaman kepresidenan di wilayah Hannam akan dipindahkan pada awal tahun depan karena alasan keamanan dan pengawalan.Presiden Lee akan masuk ke Cheong Wa Dae dari tempat kediamanan kepresidenan di Hannam setelah seluruh fasilitas telah selesai dipindahkan ke Cheong Wa Dae.