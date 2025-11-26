Diskusi KTT Korsel-Jepang Pertengahan Januari Tahun Depan sedang Berlangsung

Photo : YONHAP News

Pembicaraan sedang berlangsung untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, saat kunjungan Lee bulan depan.Menurut Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Senin (08/12), KTT yang direncanakan berlangsung selama dua hari pada pertengahan Januari tahun depan, kemungkinan digelar di Prefektur Nara, Jepang, tempat kampung halaman sekaligus daerah pemilihan Takaichi berada.Setelah pertemuan mereka di sela-sela KTT APEC di Gyeongju, Lee mengatakan bahwa ia mengusulkan agar pertemuan berikutnya digelar di Prefektur Nara sebagai bagian dari diplomasi tingkat tinggi, dan Takaichi merespons dengan positif.Presiden Lee juga berupaya mengunjungi China bulan depan, setelah ia menyampaikan dalam konferensi pers dengan media asing pekan lalu bahwa ia berharap mengadakan pembahasan luas mengenai kerja sama bilateral dengan Presiden China, Xi Jinping dalam waktu dekat.Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintahan Lee untuk mendorong diplomasi yang seimbang dalam hubungan Seoul dengan Beijing dan Tokyo.