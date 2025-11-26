Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekonomi

Targetkan Pengembangan Pusat Maritim Global, Kementerian Kelautan Korsel Pindah ke Busan

Write: 2025-12-09 10:30:40Update: 2025-12-09 15:09:08

Targetkan Pengembangan Pusat Maritim Global, Kementerian Kelautan Korsel Pindah ke Busan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan telah memulai relokasi dari kota Sejong ke kota pelabuhan tenggara, Busan, sejalan dengan janji kampanye Presiden Lee Jae Myung. 

Kementerian tersebut dijadwalkan untuk memulai operasi di lokasi barunya yang sementara di Busan pada Rabu (10/12) dan akan sepenuhnya pindah hingga 21 Desember mendatang. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Korea Selatan, Chun Jae-soo berjanji untuk menyelesaikan relokasi dengan aman, tanpa insiden. Dikatakan bahwa sekitar 800 karyawan tetap dan kontrak kementerian akan pindah ke kota Busan. 

Selama masa kampanyenya, Presiden Lee telah berjanji untuk mengembangkan Busan menjadi pusat maritim global sebagai persiapan menghadapi era jalur pelayaran Arktik dan berjanji untuk merelokasi kementerian kelautan dan HMM, sebuah perusahaan pelayaran terbesar Korea Selatan, ke Busan.
