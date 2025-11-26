Photo : YONHAP News

Film komedi gelap karya sutradara pemenang Cannes, Park Chan-wook yang berjudul “No Other Choice” dan film animasi hit Netflix, “KPop Demon Hunters” masing-masing menerima tiga nominasi Golden Globe.Golden Globes mengumumkan para nominasi pada Senin (08/12), dengan “No Other Choice,” yang dibintangi aktor Lee Byung-hun dan Son Ye-jin, dinominasikan untuk kategori "film terbaik — musikal atau komedi," dan untuk :film berbahasa non-Inggris terbaik".Nominasi lain dalam kategori musikal atau komedi termasuk “Blue Moon” oleh Richard Linklater, “Bugonia” oleh Yorgos Lanthimos, “Marty Supreme” oleh Josh Safdie, “Nouvelle Vague” oleh Richard Linklater, dan “One Battle After Another” oleh Paul Thomas Anderson.Lee Byung-hun juga meraih nominasi untuk "performa terbaik aktor dalam musikal atau komedi".Sementara itu, “KPop Demon Hunters” bersaing untuk nominasi "film animasi terbaik" bersama “Arco,” “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle,” “Elio,” “Little Amélie or the Character of Rain,” dan “Zootopia 2.”Film animasi Netflix ini juga menerima nominasi untuk "Pencapaian Sinematik dan Box Office" dan untuk "Lagu Orisinal Terbaik" dengan lagu “Golden.” Acara Golden Globes Tahunan ke-83 akan berlangsung di Los Angeles pada 11 Januari 2026.