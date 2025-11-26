Pemerintah Siapkan Langkah Menstabilkan Pasar Valuta Asing

Photo : YONHAP News

Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan membentuk satuan tugas untuk menangani ketidakstabilan nilai tukar mata uang won dan menyiapkan strategi untuk menjaga kestabilan pasokan uang devisa.Pemerintah akan memantau situasi investasi luar negeri atau pertukaran mata uang oleh perusahaan ekspor, dan akan memberikan insentif ketika perusahaan melakukan pertukaran mata uang.Langkah tersebut diambil karena perusahaan ekspor memegang dolar karena ekspektasi kenaikan nilai tukar.Selain itu, empat kelembagaan yang terdiri dari Kementerian Strategi dan Keuangan, Kementerian Kesejahteraan dan Kesehatan, Bank Sentral Korea Selatan, dan Dana Pensiun Nasional juga membahas sejumlah upaya.Beberapa hal yang menjadi topik bahasan adalah langkah untuk menstabilkan pasar uang devisa dan profitabilitas dana pensiun nasional termasuk perpanjangan kontrak swap senilai 65 miliar dolar AS antara otoritas valuta asing dan dana pensiun nasional yang jatuh tempo pada akhir tahun ini.Pemerintah juga menantikan hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) AS yang dibuka pada tanggal 9-10 Desember.Diperkirakan FOMC akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25% yang kemudian mempersempit kesenjangan suku bunga acuan antara Korea Selatan dan AS sampai 1,25%.Suku bunga AS yang lebih tinggi daripada Korea Selatan menimbulkan kenaikan nilai tukar mata uang, namun apabila kesenjangan suku bunga acuan antara dua negara dipersempit, hal tersebut mampu membuat mata uang won terapresiasi.