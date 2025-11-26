Jumlah Rumah Tangga Beranggotakan Satu Orang Melebihi 8 Juta

Photo : YONHAP News

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga beranggotakan satu orang di Korea Selatan untuk pertama kalinya melebihi 8 juta.Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Data dan Statistik pada Selasa (09/12), terdapat 8 juta 45 ribu rumah tangga beranggotakan satu orang pada tahun 2024. Angka ini mewakili 36,1 persen dari total rumah tangga.Berdasarkan kelompok usia, hampir 20 persen rumah tangga beranggotakan satu orang berusia 70 tahun ke atas, sekitar 18 persen berusia 29 tahun ke bawah, dan 17,6 persen berusia 60-an.Berdasarkan wilayah, empat dari sepuluh rumah tangga yang beranggotakan satu orang tinggal di wilayah metropolitan Seoul.Sekitar 22 persen rumah tangga beranggotakan satu orang tinggal di Provinsi Gyeonggi, 20,6 persen di Seoul, hampir tujuh persen di Busan, dan sekitar enam persen di Provinsi Gyeongsang Selatan.Badan Statistik juga menemukan bahwa 48,9 persen rumah tangga beranggotakan satu orang merasa kesepian. Angka ini 10,7 persen lebih tinggi dibandingkan persentase yang tercatat di semua rumah tangga.