Astronaut Keturunan Korea Jonny Kim Tiba di Bumi Setelah 8 Bulan di Luar Angkasa

Photo : YONHAP News

Astronaut Amerika Serikat keturunan Korea, Jonny Kim dari Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) sudah tiba bumi setelah menyelesaikan misi selama 8 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).Menurut video dari NASA, Jonny Kim naik pesawat ruang angkasa milik Rusia Soyuz MS-27 yang terhubung dengan ISS pada pukul 17.00 hari Senin (08/12) waktu Timur AS bersama dua astronaut dari Badan Antariksa Rusia (Roscosmos).Pesawat ruang angkasa tersebut dipisahkan dari ISS pada pukul 20.42 hari Senin, dan mulai menuju ke bumi.Pesawat tersebut mendarat di Kazakhstan pada pukul 00.04 Selasa (09/12) waktu setempat setelah menyelesaikan penerbangan selama 3 jam 20 menit.NASA dan Roscosmos menandatangani perjanjian pertukaran kursi pesawat ruang angkasa pada Juli tahun 2022 untuk memastikan alternatif transportasi, dan membawa astronaut negara lain ke pesawat ruang angkasa mereka yang beroperasi ke dan dari ISS.Jonny Kim tiba di ISS pada tanggal 8 April lalu, dan menjalankan misi dari NASA seperti eksperimen, penelitian, dan lainnya selama 245 hari.Misi itu merupakan misi pertama Jonny Kim di luar angkasa setelah dia terpilih sebagai astronaut NASA pada tahun 2017 lalu, dan juga pertama kali dimana astronaut keturunan Korea menjalankan misi di luar angkasa.Selama berada di ISS, Jonny Kim mengorbit bumi sebanyak 3.920 kali, dan menempuh jarak kira-kira lebih dari 167 juta km.