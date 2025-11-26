JCS: Pesawat Militer China dan Rusia Sempat Masuk ke Zona Pertahanan Udara Korsel

Photo : YONHAP News

Sejumlah pesawat militer China dan Rusia terdeteksi masuk ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korea Selatan (KADIZ) tanpa izin di Laut Timur dan Laut Selatan pada hari Selasa pagi (09/12).Kepala Staf Gabungan (JCS) menyatakan bahwa, empat unit pesawat militer China dan tujuh unit pesawat militer Rusia memasuki KADIZ di Laut Timur dan Laut Selatan mulai sekitar pukul 10 pagi, dan keluar dari KADIZ dengan penanganan militer Korea Selatan.Menurut JCS, tidak ditemukan adanya pelanggaran teritorial udara atas masuknya pesawat tersebut, dan militer Korea Selatan telah mendeteksi sebelum pesawat militer China dan Rusia masuk ke wilayah KADIZ.