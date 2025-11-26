Korsel Tambah Lebih dari 220 Ribu Pekerjaan pada November 2025

Photo : YONHAP News

Korea Selatan menambah lebih dari 220 ribu pekerjaan pada November 2025, menandai dua bulan berturut-turut pertumbuhan lapangan kerja di kisaran 200 ribu.Data yang dirilis Badan Statistik Nasional Korea pada Rabu (10/12) menunjukkan bahwa jumlah penduduk bekerja mencapai 29,04 juta orang bulan lalu, naik 225 ribu dibandingkan setahun sebelumnya.Lapangan kerja tetap lemah di sektor manufaktur dan konstruksi.Industri konstruksi kehilangan 131 ribu pekerjaan bulan lalu, menandai penurunan selama 19 bulan berturut-turut, sementara industri manufaktur juga turun selama 17 bulan berturut-turut dengan hilangnya 41 ribu pekerjaan pada November.Tingkat pekerjaan untuk populasi usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun, berada di angka 70,2 persen bulan lalu, naik 0,3 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.Namun, tingkat pekerjaan untuk kelompok usia 15 hingga 29 tahun turun 1,2 poin persentase secara tahunan menjadi 44,3 persen, menandai 19 bulan berturut-turut penurunan.