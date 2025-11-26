Korsel dan Chili Terpilih Jadi Tuan Rumah Bersama Konferensi Laut PBB 2028

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Chili telah terpilih untuk menjadi tuan rumah bersama Konferensi Laut PBB (UNOC) pada tahun 2028.Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi pada Selasa (09/12) di markas besar PBB di New York yang mengonfirmasi tuan rumah bersama tersebut, dengan 169 suara mendukung dan dua suara menentang.Resolusi tersebut menetapkan bahwa konferensi, yang bertujuan untuk mengimplementasikan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB ke-14, dengan tajuk "Kehidupan Bawah Air" tersebut akan berlangsung di Korea Selatan pada Juni 2028.Chili dijadwalkan akan mengadakan acara tingkat tinggi persiapan pada tahun 2027 menjelang konferensi utama di Korea Selatan.UNOC adalah pertemuan internasional terbesar dan tingkat tertinggi mengenai isu-isu kelautan, yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali dan biasanya diselenggarakan bersama oleh satu negara maju dan satu negara berkembang.Konferensi ketiga yang diadakan tahun ini, diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Kosta Rika.